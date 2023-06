Akragas, Matteo Colucci sarà ancora uomo immagine nel mondo

Una nuova e importante riconferma in casa Akragas, questa volta sotto l'aspetto societario. L'ex bandiera del calcio Akragantino, il capitano dell'Akragas negli anni '80, Matteo Colucci sarà ancora "uomo immagine" del club del Presidente Giuseppe Deni.

Dopo l'ottimo lavoro svolto nel corso della stagione che si è appena conclusa, la Società biancazzurra non ha esitato un solo istante ad avvalersi dalla professionalità e dell'esperienza di Matteo Colucci.

Anche in Serie D, rappresenterà il club biancazzurro nel mondo.

Colucci ha dichiarato: "Sono davvero felicissimo, commosso ed orgoglioso per questa riconferma. L'Akragas è la mia vita e rappresentarla in questa veste mi riempie di tantissime emozioni.

Ringrazio pubblicamente la società e in particolare il presidente Giuseppe Deni, il vicepresidente Carmelo Callari e il direttore generale Graziano Strano per aver riposto ancora una volta piena fiducia in me. È un onore per me rappresentare la mia squadra del cuore, per la quale ho giocato negli anni '80 e ne sono stato anche il capitano".