L'Akragas batte il Martina, Terranova: "Avremmo firmato tutti per una vittoria ma al ritorno serviranno meno errori"

Soddisfazione ma anche consapevolezza che tutto in fondo sia ancora aperto. Si possono condensare così le emozioni di Nicola Terranova dopo l'andata della finale playoff contro il Martina, che ha visto l'Akragas vincere 3-2 al termine di una partita ben giocata contro una squadra che si è rivelata piena di risorse e determinata nel tenere aperta la contesa in vista del ritorno di domenica prossima al Tursi.

In prima battuta Terranova ha analizzato la storia del match e il risultato finale: "Al ritorno sarebbe servita lo stesso una grande prestazione a prescindere dal risultato della partita - ha affermato - perché affrontavamo una squadra fatta di grandi individualità con un'esperienza importante che si è vista sul campo perché abbiamo fatto due errorini e abbiamo preso due gol. Sapevamo che potevamo soffrire sulle palle inattive la loro fisicità, abbiamo cercato di imprimere ritmo alla gara e ci siamo riusciti: forse ci siamo fatti ingolosire dal fatto che c'era la sensazione di fare quattro gol ma quando becchi squadre esperte e concedi una palla sanguinosa come l'abbiamo presa noi è chiaro che ti puniscono".

Il tecnico mazarese ha poi parlato della sfida in relazione al match di ritorno: "Credo che tutti avremmo firmato per una vittoria oggi contro il Martina -ha spiegato - abbiamo vinto e adesso sappiamo che ci aspetta una gara di ritorno che deve essere con meno errori, anche se sono stati pochi. Devo fare i complimenti alla squadra perché era piena di 2000, 1999, 2003 con tre under, la loro esperienza si è fatta sentire ma noi siamo una squadra garibaldina: dobbiamo essere bravi a gestire questa settimana, ora ci riposeremo un po', ci aspetta un lungo viaggio alla volta di Martina".

In conclusione Terranova spiega di essere d'accordo con l'omologo del Martina Pizzulli in merito alle eguali possibilità di andare in D in vista del ritorno: "Credo che abbia ragione - ha concluso - a loro basterà vincere,a noi pareggiare: la partità sarà equilibrata, come oggi, che è stata una bella partita anche perché ci sono state tante belle giocate da entrambe le squadre. Voglio insistere sul fatto che l'esperienza oggi ha giocato una parte importante nella gara