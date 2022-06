Akragas-Martina Franca, cambia l'orario della finale d'andata: fischio d'inizio posticipato di mezz'ora

C'è una novità in merito alla finale playoff tra Akragas e Martina Franca. E' stato comunicato ufficialmente il cambio d'orario della partita valida per la finale di andata dei playoff nazionali per la promozione in Serie D, che si disputerà allo stadio 'Esseneto' di Agrigento domenica 12 giugno alle ore 17 anzichè alle ore 16:30.

In occasione della gara, come già successo in partite precedenti, l'Akragas, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Agrigento, rende noto che domenica 12 giugno le porte dello stadio Esseneto saranno aperte ai ragazzi delle scuole elementari e medie, e delle scuole calcio di Agrigento e provincia. Gli istituti scolastici e le scuole calcio potranno aderire all’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Giuseppe Deni, dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè e dall’assessore allo Sport, Costantino Ciulla, consentendo ai propri iscritti di accedere gratuitamente al settore “Curva Sud” dello stadio Esseneto.