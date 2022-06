Finale playoff: l'Akragas giocherà l'andata contro il Martina Franca all'Esseneto

A Roma, questa mattina, nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, si è svolto il sorteggio per stabilire la squadra (Akragas o Martina Franca), che giocherà in casa, domenica 12 giugno, la partita di andata della finale nazionale playoff per la promozione in Serie D. Per l’Akragas era presente il presidente Giuseppe Deni.

Il sorteggio ha decretato che la formazione akragantina giocherà la finalissima del 19 giugno in trasferta allo stadio Tursi. Il match di andata, dunque, si giocherà allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica 12 giugno, alle ore 16:30. La squadra di Nicola Terranova sarà dunque chiamata a chiudere la partita fuori casa come già successo nella semifinale contro l'Isernia.