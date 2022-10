Akragas, convincente successo interno contro Marineo: 3-0 e primo posto in classifica insieme a Enna

Vittoria convincente per l'Akragas, che nella quinta giornata di campionato batte all'Esseneto Marineo: 3-0 senza particolari problemi per la formazione allenata da Terranova. I biancazzurri ritrovano la vetta della classifica, in condominio con Enna, che ha battutoi n casa 3-1 l'Unitas Sciacca.

Prima del match una importante iniziativa di solidarietà promossa dal comune di Agrigento, in particolare dall'assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Società dell’Akragas. Prima del calcio di inizio tante donne, con in testa l'assessore comunale Roberta Lala e la campionessa del lancio del giavellotto Giusi Parolino, si sono tagliate una ciocca di capelli come gesto di solidarietà nei confronti delle donne iraniane che protestano per la libertà di espressione. Le ciocche sono state poi infilate dentro una busta per essere spedite all'ambasciata dell'Iran a Roma.

"Anche da Agrigento – ha dichiarato l'assessore Roberta Lala - parte un grido globale di protesta contro il regime in Iran e a favore della libertà delle donne dopo la morte, il 14 settembre 2022, di Jina Masha Amini, la ventiduenne curda arrestata e picchiata dalla polizia islamica perché non indossava correttamente il velo". Il taglio dei capelli è una vecchia cerimonia usata in Iran e in altri paesi limitrofi. Significa "lutto": quando ci si trova di fronte a una grande tristezza o rabbia, allora ci si tagliano i capelli.

All’Esseneto di Agrigento Terranova comincia il match con il consueto 4-3-3. Non ci sono Bruno e Vitelli, infortunati. Mansour è squalificato. Elezaj difende i pali; linea di difesa composta da Baio, Noto, Barrera e Mannina; in mezzo al campo Garufo, capitan Caccetta e Vizzini; in attacco spazio a Semenzin, Pavisich e Dalloro.

I padroni di casa partono subito fortissimo: non passano nemmeno 120 secondi dal fischio d’inizio e Pavisich trova subito la via del gol. L’attaccante argentino è bravo a beffare il portiere del Marineo per il vantaggio biancazzurro. Dopo sette minuti, al 9’, ecco il raddoppio: il gol porta la firma di D'Alloro. L’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio accusa il colpo, non riuscendo minimamente a reagire. I padroni di casa intravedono la possibilità di sferrare il colpo del ko e al ventesimo rifilano il terzo gol di giornata agli avversari: è Barrera a battere per la terza volta il portiere del Marineo.

Si va al riposo sul risultato di 3-0 in favore dei biancazzurri. Nella ripresa girandola di cambi, da una parte e dall'altra. Il Marineo prova timidamente a reagire, senza però riuscire ad impensierire la difesa agrigentina. I padroni di casa gestiscono con tranquillità il triplice vantaggio, facendo scorrere il cronometro e portando a casa un importante successo.

Prossimo appuntamento il ritorno di Coppa Italia con la Nissa, previsto per il 12 ottobre.