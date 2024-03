Akragas, vittoria in rimonta contro il Locri: la squadra di Coppa vince 3-1

L'Akragas batte 3-1 il Locri all'Esseneto, in rimonta, e ottiene tre punti fondamentali per la salvezza. Il Gigante termina la prima frazione di gioco in svantaggio ma nella ripresa grazie ai gol di Grillo, Litteri e Cipolla ribalta il risultato.

Coppa schiera i suoi con un 3-4-1-2: Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Puglisi; Inzerillo, Garufo, Sanseverino, Di Mauro; Grillo; Distefano, Litteri. La gara comincia male per il Gigante, il Locri passa dopo 26 minuti: una ripartenza solitaria porta avanti i calabresi che segnano con Costa, nonostante il tentativo di deviazione da parte di Garufo. Il primo tempo va in archivio con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa il Gigante alza il ritmo e costruisce con maggiore rapidità. Al 55', su assist di Ruffino, Grillo si inventa una gran giocata e mette la palla in rete: è l'1-1. Al 72' calcio di rigore per i padroni di casa: dal dischetto si presenta Litteri che fa esplodere l'Esseneto.

Dopo sette minuti, sugli sviluppi di calcio d'angolo, l'Akragas mette in ghiaccio i tre punti: zampata vincente di Cipolla e rete del 3-1.

Nel finale la squadra di Coppa gestisce agevolmente il doppio vantaggio e porta a casa i tre punti.