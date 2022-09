L'Akragas si prepara al debutto in campionato, Terranova: "Con la Leonfortese sarà dura, servirà applicazione"

Tutto pronto per l'Akragas che dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Pro Favara si appresta a cominciare il suo cammino nel girone A di Eccellenza domani pomeriggiio contro l'ostica Leonfortese, neopromossa d'assalto guidata da un tecnico esperto come Seby Catania. L'allenatore biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni alla vigilia della gara che apre un campionato in cui la sua squadra dovrà recitare il ruolo da protagonista.

In prima battuta il tecnico mazarese ha espresso le sue considerazioni sull'avversario e sul match che si aspetta: "Sarà una gara difficile - ha affermato - contro un avversario che settimana scorsa ha messo in difficoltà una delle protagoniste del torneo (la Nissa N.d.R). Ho detto alla squadra di fare molta attenzione, è un organico importante composto da giocatori di categoria con giovani di prospettiva come Mannina, Barcio e Colletta, un allenatore che conosce la categoria ed è un lusso in questi campionato. Dobbiamo mettere la giusta applicazione e concentrazione: sappiamo che dobbiamo fare un campionato da protagonisti, non possiamo concederci distrazioni. La squadra ha lavorato bene, sappiamo di affrontare un avversario difficile, che tende a difendere molto basso e ripartire con il tridente molto pericoloso. Abbiamo preparato delle situazioni che cercheremo di mettere in atto domani".

Terranova si è poi soffermato sulla condizione complessiva della squadra: "Sicuramente le vittorie ti danno fiducia - ha spiegato - la squadra ha lavorato bene, sappiamo di essere un gruppo importante, la società ci ha messo a disposizione giocatori, situazioni e contesti importanti. Sappiamo che abbiamo una grande responsabilità, quella di portare più in alto possibile questa squadra. Abbiamo un obiettivo a lunga scadenza, ripeto non possiamo distrarci. Dobbiamo affrontare le partite cercando la prestazione perché questa porta al risultato".

In chiusura il tecnico ha espresso il suo apprezzamento per un mercato di alto profilo chiuso con un innesto di livello come Garufo: "Non posso che essere soddisfatto - ha concluso - abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati col direttore. Forse qualcuno pensava che stavamo dormendo ma non era così, abbiamo aspettato per prendere i giusti innesti per creare una squadra professionale e un gruppo unito e con prospettiva".

In vista della sfida di domani il tecnico ha convocato 23 giocatori: qui sotto la lista completa

Portieri: Elezaj; Sansone; Omodei

Difensori: Baio, Barrera, Lo Cascio, Mannina, Neri, Noto

Centrocampisti: Bertoglio, Briones, Caccetta, Garufo, Malluzzo, Messina, Vizzini

Attaccanti: Bruno, Mansour, Pavisich, Semenzin, Scozzari, Stella, Vitelli