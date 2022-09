L'Akragas batte la Leonfortese, Terranova è soddisfatto: "Ottimo esordio contro un avversario scorbutico"

Soddisfazione ma anche la consapevolezza che il percorso da fare sia lungo e impervio. Si possono condensare così le emozioni di Nicola Terranova dopo il debutto positivo dell'Akragas, vittorioso 2-0 all'Esseneto sulla Leonfortese al termine di una gara ben giocata con tante occasioni create.

Il tecnico mazarese nel postpartita ha in prima battuta analizzato la storia del match: "Un esordio importante contro un avversario duro e scorbutico - ha affermato - anche se il mio portiere non ha ricevuto nessun tiro nello specchio la partita è rimasta aperta fino alla fine forse anche per imprecisione nostra. Poi oggi c'era un caldo incredibile, era difficile dare ritmo alla partita. Siamo alla prima c'è tanto da lavorare, dobbiamo essere più bravi nella gestione della sfera: dopo il gol paradossalmente abbiamo perso un po' di palloni in uscita concedendo alcune ripartenze pericolose agli avversari. Già mercoledì si gioca: per noi la Coppa conta quanto il campionato, la partita di andata non ha sancito la qualificazione, ce la dobbiamo giocare mercoledì. Poi penseremo alla prossima".

Terranova ha poi sottolineato quelli che per lui sono stati gli aspetti positivi della prestazione della squadra: "Mi è piaciuta la voglia di chiudere la partita - ha spiegato .eravamo sempre li, abbiamo fallito tante occasioni, ci sono stati momenti della gara in cui siamo stati bravi a gestire il pallone, altri meno ma siamo alla prima c'è tanto da lavorare. C'è gente che sta crescendo in maniera incredibile: i nuovi over accelereranno questa crescita ma la partita di oggi fa parte del passato".

L'allenatore biancazzurro ha infine parlato della prodondità della sua rosa e della capacità dei sostituti di incidere, come successo al subentrato Briones, autore del definitivo 2-0: ""È un aspetto importante - ha concluso - con il direttore Russello e la società abbiamo cercato di creare un gruppo professionale sotto tutti i punti di vista. Ai giocatori ho detto che oggi come oggi con cinque sostituzioni si cambia la partita e chi subentra deve incidere e cambiare la situazione sfavorevole. Se riusciamo a lavorare così tutto l'anno ci prenderemo grandi soddisfazioni. Il campionato è duro ma non abbiamo paura di nessuno. Mercoledì farò un'altra formazione ma giocheranno altri 11 titolari: ci sarà modo per altri di mettersi in mostra".