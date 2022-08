Akragas: al via la vendita dei biglietti per la prima di campionato contro la Leonfortese

L'Akragas rende noto che da giovedì 1 settembre, inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alla prima di campionato tra i biancazzurri e la Leonfortese, valida per il girone A di Eccellenza e in programma domenica 4 settembre allo stadio Esseneto di Agrigento.

Dove acquistarli

I biglietti potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio Esseneto da domani, dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle ore 19:30 . Venerdì 2 settembre dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 3 settembre dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle ore 19:30. Infine, domenica 4 settembre si potrà acquistare il biglietto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita presso il botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento. È inoltre possibile acquistare il biglietto on line, in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche la domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket . Sarà possibile acquistare il biglietto anche presso l'agenzia Tourist Service di via Imera 27 ad Agrigento raggiungibile attraverso i seguenti recapiti negli orari giù indicati:

Telefono: +39 0922 20500; Email: info@touristservice.org

Orari: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00; Sab: 08.00/13.30

I prezzi dei biglietti

Tribuna coperta: € 12.00

Tribuna Vip: € 20.00

Curva Sud: € 7.00

Settore Ospiti € 10.00