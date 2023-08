Akragas, le prime impressioni di Coppa: "Dobbiamo migliorare in molte cose ma siamo solo all'inizio"

La prima uscita stagionale dell'Akragas è andata in scena nell'allenamento congiunto contro il San Giovanni Gemini: 8-0 il risultato finale in favore dei biancazzurri. Al termine della sfida l'allenatore Marco Coppa si è soffermato, ai microfoni ufficiali della società, sul test disputato.

"Siamo solo all'inizio, c'è tempo per migliorare anche se si sono viste molte cose positive - ha detto Coppa nel post gara - sistemeremo quello che non va col passare degli allenamenti. E' chiaro che ancora non possiamo essere nelle migliori condizioni, sia dal punto di vista fisico che tattico. I giovani in evidenza? Mi fa molto piacere, oggi hanno dato una grande risposta tutti i ragazzi che sono scesi in campo: gli under, in un club di serie D, sono fondamentali. La società ha acquistato dei calciatori di esperienza, di categorie superiori: loro avranno l'obbligo di trasferire la mentalità giusta, che conoscono bene, a tutto il gruppo. Sono felice - ha concluso il tecnico - perchè c'è il giusto mix nella nostra rosa".

Anche il ds Cammarata si è detto soddisfatto per il primo test stagionale: "Il risultato non contava - ha esordito il direttore sportivo - volevamo vedere all'opera i ragazzi e devo dire che da loro abbiamo ricevuto un'ottima risposta. La mano del mister si inizia a vedere, siamo all'inizio: lavoriamo solo da dieci giorni ma stiamo crescendo bene. Da lunedì ricominceremo con le doppie sedute, poi sabato sfideremo il Mazara. Rossi? Volevo già prenderlo lo scorso anno a Imola - ha detto in chiusura di intervista - quest'anno è arrivato l'opportunità e il calciatore ha deciso di sposare il progetto Akragas".

Il dg Graziano Strano, infine, ha ringraziato il pubblico presente: "Devo ringraziare la Curva Sud - ha detto Strano - ci hanno sostenuto come fosse una partita di campionato. Il lavoro comincia a dare i frutti che speravamo, il prodotto sta iniziando a prendere forma".