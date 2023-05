Akragas, lavori in corso per il futuro: possibili nuovi investitori all'orizzonte

Sono giorni "caldi", questi di metà maggio, in casa Akragas: il patron Giuseppe Deni sta lavorando per il futuro del club.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero alcuni imprenditori pronti ad investire nel club biancazzurro per il progetto della serie D. Del resto, non è un mistero che Deni sia impegnato in diversi colloqui per aumentare la solidità del club.

Nei giorni scorsi, infatti, il numero uno biancazzurro ha ribadito la propria apertura nei confronti di potenziali investitori ed è tornato a chiedere aiuto e impegno alla classe politica, che secondo Deni non avrebbe alcun interesse verso l'Akragas.

Nelle prossime giornate potrebbero esserci sviluppi, il popolo akragantino è alla finestra: il "work in progress" potrebbe portare importanti novità.