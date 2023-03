Akragas, la vittoria arriva al centesimo minuto: contro il Gela decisivo il rigore trasformato da Garufo

Un pomeriggio emozionante all'Esseneto di Agrigento: l'Akragas batte 1-0 il Gela ma il gol vittoria arriva solamente nei secondi finali di gioco, al minuto numero cento, grazie ad un rigore trasformato dal solito Desiderio Garufo. Il capitano rimane freddo, glaciale, dagli undici metri e regala ai suoi compagni una vittoria di importanza capitale che riporta in vetta i biancazzurri: l'Enna, infatti, pareggia 0-0 contro il Casteldaccia.

Una partita bloccata, chiusa, con la formazione di Terranova che ci prova ma non riesce a scardinare la folta linea difensiva degli ospiti. Nella ripresa i padroni di casa intensificano gli attacchi ma la retroguardia del Gela regge ancora. Al 75' biancazzurri in inferiorità numerica, espulso per doppio giallo Barrera. Nel finale altri tentativi della formazione di Terranova di sbloccare il risultato ma le azioni offensive non sortiscono l'effetto sperato. Il direttore di gara assegna sette minuti di recupero e, negli ultimi istanti, Vitelli viene fermato in area di rigore: l'attaccante si fionda su un pallone messo in mezzo dall'out di sinistra e arriva in anticipo rispetto al difensore avversario, che lo fa cadere. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per assegnare il penalty, nonostante le vibranti proteste del Gela che di fatto determinano un'interruzione del gioco piuttosto lunga. Il capitano Desiderio Garufo si presenta dal dischetto dopo circa sette minuti dall'assegnazione della massima punizione: il numero 8 gonfia la rete e fa esplodere l'Esseneto. Vince, dunque, 1-0 l'Akragas e con questo successo torna in vetta alla classifica.