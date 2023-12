Akragas, la squadra intensifica la preparazione in vista del derby contro il Siracusa

Domenica pomeriggio, all'Esseneto, andrà in scena il derby tra Akragas e Siracusa. Anche oggi la formazione di Marco Coppa si è allenata in vista del delicato impegno casalingo. Il Siracusa, infatti, insegue la capolista Trapani: seconda posizione e 37 punti in classifica rappresentano un grande bottino per gli aretusei. L'impegno, certamente, non è agevole ma i biancazzurri vogliono regalare una grande prestazione al proprio pubblico.

Da ieri è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita. I tifosi ospiti, per l'occasione, verranno sistemati in gradinata.

Domani le consuete parole della vigilia del tecnico dei Giganti, Marco Coppa.