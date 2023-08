Akragas, la soddisfazione di Coppa: “Stiamo crescendo, bene in fase di non possesso”

L'Akragas ha battuto nettamente 3-0 la Nuova Virtus Igea, nel primo turno di Coppa Italia di categoria.

Ottime indicazioni per Coppa, che in sala stampa non ha nascosto tutta la propria soddisfazione per la prima vittoria in stagione: "Abbiamo fatto un'ottima gara - ha esordito Coppa - soprattutto nella prima frazione di gioco. I ragazzi sono stati molto bravi, avevamo preparato benissimo la gara durante la settimana. Come avevo detto, conoscevo bene gli avversari e il loro allenatore: la squadra si è fatta trovare pronta".

Il tecnico del Gigante ha parlato poi del modulo iniziale, un 4-2-3-1 molto equilibrato, differente rispetto alla difesa a tre adottata nella prima parte della preparazione estiva: "All'inizio volevamo partire con la difesa a 3 - ha precisato l'allenatore - poi col mio staff abbiamo deciso che i giocatori in rosa erano più propensi alla difesa a 4. Credo che sia il tecnico a doversi adattare alla rosa a disposizione, non i calciatori in base al credo tattico dell'allenatore. Anche se il 4-2-3-1 è un modulo che conosco bene e che mi piace molto. Abbiamo fatto un'ottima gara anche in fase di non possesso - ha puntualizzato Coppa - i ragazzi sono stati quasi impeccabili. Sicuramente ancora qualcuno deve entrare in condizione, è assolutamente normale. Per caratteristiche fisiche alcuni dovranno lavorare ancora ma rientra nell'ambito del lavoro iniziale. Non posso dire, in termini percentuali, quanto ancora manca per vedere la vera Akragas: ribadisco che la nostra crescita sarà graduale, come è giusto che sia".