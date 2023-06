Akragas, la società biancazzurra premiata alla Festa del calcio siciliano

Si è svolta ieri nella sede della Lnd Sicilia la Festa del Calcio Siciliano.

Per l'occasione sono stati premiati, tra gli altri, l'Akragas come squadra vincitrice del campionato di Eccellenza, girone A e l'ex tecnico dei biancazzurri, Nicolò Terranova, come miglior allenatore dei due gironi di Eccellenza, che ha guidato la squadra del Presidente Giuseppe Deni alla promozione in Serie D.

A ritirare il premio per il club akragantino, dalle mani del Presidente della LND Sicilia Sandro Morgana, il dirigente Salvatore Bottone.