Akragas, la società annuncia: "Capitan Cipolla fuori dalla squadra", i tifosi insorgono

Un fulmine a ciel sereno scuote il calcio agrigentino.

Con un semplice post sui social l’Akragas ha comunicato nei giorni scorsi "con enorme rammarico", che il capitano Alfonso Cipolla non sarà riconfermato.

"Le strade si separano dopo una magnifica avventura durata 5 anni, dopo tante vittorie e altrettante soddisfazioni fino all’arrivo in Serie D e conclusa con la permanenza nel medesimo campionato" scrivono ancora dalla società.

Una rottura che non dipenderebbe da problemi di mancata compatibilità, ma per questioni di natura organizzativa. "Il nuovo management dell'Akragas - dice ancora il post - non accetta, quest'anno, calciatori sotto contratto con aziende di qualsiasi genere e che svolgono altri tipi di lavoro. La società pretende che ogni tesserato svolga assiduamente il lavoro per l'Akragas".

Una richiesta che in molti tra i tifosi, proprio su Facebook, stanno contestando, sia per l'affetto che li lega al giocatore sia per il fatto che, trattandosi di calcio a livello non professionistico è comune che gli atleti conducano anche un'attività lavorativa al di fuori della società.