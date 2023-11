Akragas, la gioia di Trombino: "A Locri soltanto un episodio, serviva riprendere il cammino"

"Era importante ripartire dopo i quattro gol subiti a Locri, è una vittoria importante". Alfredo Trombino, attaccante dell'Akragas, non ha nascosto la propria felicità al termine del match vinto all'Esseneto contro la Sancataldese: il suo rigore vincente ha sbloccato la gara. I biancazzurri hanno così riscattato la deludente prestazione di Locri: per la punta, però, soltanto un episodio.

"A Locri una giornata storta, con due cartellini rossi: un incidente di percorso. Era importante riprendere il cammino - ha dichiarato Trombino - e lo abbiamo fatto di fronte ai nostri tifosi. Sono tre punti che hanno un peso importantissimo per tutti: ambiente, squadra, società. Un successo arrivato con la forza del gruppo, dovevamo svoltare e lo abbiamo fatto. Siamo scesi in campo sin da subito con la voglia di portare a casa i tre punti - ha concluso Trombino - questo successo rappresenta un altro mattone per costruire la nostra salvezza".