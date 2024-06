Akragas, conferenza sull'impianto di illuminazione dell'Esseneto: secondo Deni un grande traguardo per la città

Il finanziamento dell'impianto di illuminazione per lo stadio Esseneto di Agrigento è stato l'argomento principale della conferenza stampa tenutasi stamani proprio allo stadio. Oltre al patron dell'Akragas Giuseppe Deni erano presenti il sindaco Francesco Miccichè e gli onorevoli Lillo Pisano e Giusy Savarino.

Il progetto di illuminazione prevede una spesa di oltre un milione di euro ed è stato inserito tra i finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un miglioramento infrastrutturale atteso da tempo, che inevitabilmente avrà un impatto efficace non solo sulle partite serali, ma anche sull’intera comunità: di fatto, grazie all'impianto, potranno essere organizzati eventi ed attività.

"La realizzazione dell'impianto è propedeutica per un percorso sportivo di successo - ha esordito Deni - per esempio per un'eventuale promozione in serie C serve l'omologazione dello stadio con le torri faro. Se Agrigento ritroverà il proprio momento di appartenenza, grazie anche agli imprenditori locali, sono convinto che potranno esserci sinergie importanti: l'Akragas e la città devono tornare agli antichi splendori. Vogliamo alzare il livello tecnico della squadra, nei prossimi anni dobbiamo tornare a calcare palcoscenici importanti".

Il presidente biancazzurro, Carmelo Callari, ha ribadito l'importanza del finanziamento: "Ringraziamo la classe politica per il lavoro svolto - ha detto il numero uno biancazzurro - noi vogliamo sfruttare questa grande opportunità, non solo per la società ma anche per la città".

Per il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè, è un momento storico: "Un momento che non esito a definire storico, epocale - ha detto il sindaco - da quaranta anni circa si parlava di questo impianto: ora tutto questo diventerà realtà. Fare questo impianto di illuminazione significa poter credere a qualcosa di più grande, raggiungere tutti insieme, squadra e città, vette più alte".