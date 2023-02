Akragas, l'under 19 vince 7-1 a Casteltermini e va momentaneamente al primo posto in classifica

Vittoria e momentaneo primato per la formazione juniores dell'Akragas. I biancazzurri, infatti, hanno vinto nettamente anche sul campo del Casteltermini nel campionato U19 regionale. La squadra dei mister Dino De Rosa ed Emiliano Bellavia si è imposta con un netto 7-1. Vittoria già messa in ghiaccio nel primo tempo, terminato 5-1. Tutto facile per l'Akragas che detta legge fin dalle prime battute, mostrando una buona condizione fisica e un tasso tecnico maggiore rispetto agli avversari. Le reti dell'Akragas portano la firma del bomber Dispenza, autore ancora una volta di una strepitosa tripletta, e di Burgio, Messina, Di Stefano e Mallia.

I biancazzurri salgono in classifica a quota 31 punti, in testa al campionato ma con una gara in più rispetto allo Sciacca che, in caso di vittoria nella partita di recupero, ritornerebbe in vetta.