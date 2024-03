Akragas, l'analisi di Coppa: "Troppa frenesia nel primo tempo, poi siamo cresciuti"

"Nel primo tempo ho visto troppa frenesia, siamo stati poco lucidi. Nello spogliatoio, però, ci siamo detti che potevamo e dovevamo vincere questa gara: in campo hanno fatto tutto i ragazzi, sono soddisfatto".

Marco Coppa ha commentato così i tre punti ottenuti dall'Akragas contro il Locri: il Gigante vince in rimonta, ribaltando lo svantaggio iniziale nella ripresa.

"Tra infortuni e squalifiche non siamo mai stati al completo - ha puntualizzato Coppa - però i ragazzi hanno sempre dato tutto. Credo sia una vittoria importante, avevo detto alla vigilia che vincendo avremmo fatto un grande passo verso la salvezza matematica e lo ribadisco. Nel primo tempo i ragazzi avevano forse fretta in alcune giocate, c'era grande voglia di vincere. Nello spogliatoio ci siamo parlati e i ragazzi sono rientrati con l'atteggiamento giusto. Sono tre punti importanti -ha concluso il tecnico - ma questo non significa che ci rilasseremo da qui in avanti".