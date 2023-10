Akragas, l'analisi di Coppa dopo la sconfitta col Trapani: "Meritavamo qualcosa di più, inesistente il loro rigore"

Soltanto un rigore ha permesso al Trapani di sbloccare il match contro l'Akragas: ieri pomeriggio, all'Esseneto, i granata hanno battuto 1-0 i padroni di casa, autori di un'ottima prestazione. Il calcio di rigore di Cocco non è stato digerito dal tecnico biancazzurro, Marco Coppa, che in sala stampa non ha nascosto tutta la propria amarezza per non aver portato a casa punti preziosi per la classifica.

"Per me meritavamo qualcosa in più - ha esordito Coppa - in più anche rispetto al pareggio. Aspettavo soltanto che la mia squadra segnasse perchè stavamo producendo un bel calcio, poi abbiamo subito quel calcio di rigore in maniera assurda e incredibile e questa decisione a mio avviso ha compromesso la gara. Per la rosa che ha, il Trapani avrebbe dovuto creare qualcosina in più - ha aggiunto l'allenatore - l'Akragas meritava molto di più. Non ci hanno concesso un rigore netto, ne abbiamo subito uno inesistente: io voglio raccontare la partita per come realmente si è sviluppata. Il direttore di gara non ha assegnato un rigore netto per l'Akragas, ne ha dato uno che non c'era agli avversari. C'è poco da commentare, se preferite evitiamo di parlare dell'arbitraggio ma non voglio fare un'analisi ipocrita. Il Trapani ha i giocatori più forti e probabilmente vincerà ma oggi l'Akragas è stato superiore al Trapani e lo dico in maniera totalmente equilibrata. Qualcuno potrà smentirmi ma vorrei lo facesse con dati alla mano, concreti, precisi, attendibili. Il Trapani si è difeso bene dopo aver trovato ingiustamente il vantaggio, nella ripresa hanno pensato soltanto a difendersi".

Chiusura di conferenza dedicata alle scelte attuate in campo: "Abbiamo delle difficoltà evidenti - ha concluso Coppa - ma noi non abbiamo mai detto che non avremmo giocato alla pari col Trapani. In conferenza, sabato, dissi che non saremmo stati vittima di nessuno e che le partite iniziano tutte sul risultato di 0-0. La crescita graduale del gruppo prosegue, questa squadra non meritava la seconda sconfitta stagionale. Non so se saremo protagonisti, pensiamo al consolidamento della categoria ma quando vedo questo tipo di prestazioni contro avversari del genere ritengo ci sia un grande lavoro dietro".