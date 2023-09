Akragas, l'analisi di Coppa dopo il derby perso col Licata: "Chiedo scusa a tutti i tifosi ma il risultato finale è falso"

Visibilmente amareggiato in sala stampa Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, al termine della prima giornata di campionato: i biancazzurri hanno perso 4-1 all'Esseneto il derby contro il Licata. Nonostante il risultato non ammetta appelli, il tecnico del Gigante non ci sta e ritiene il risultato assolutamente bugiardo: "Credo che il risultato finale sia falso - ha esordito Coppa - fino al loro 2-0 c'era una squadra che giocava e un'altra che guardava palleggiare gli avversari. Secondo me il punteggio finale non rappresenta la realtà del match. Ci siamo fatti beffare dalle loro ripartenze, chiedo comunque scusa a tutti i tifosi perchè all'esordio in campionato abbiamo perso il derby. Non abbiamo fatto gol quando la partita era sullo 0-0, anche sul loro vantaggio abbiamo avuto la chance di riprendere la gara. Il loro 2-0 ci ha demoralizzato, ci ha tagliato le gambe: poi il rigore, che non discuto, e da lì siamo andati in difficoltà".

Coppa, comunque, non vuole scusanti: "Io non voglio alibi, lo preciso: però la prestazione secondo me c'è stata, sino al 2-0 loro abbiamo giocato. Adesso dobbiamo ricominciare a lavorare, questa partita non deve buttare giù tutto quanto abbiamo fatto e costruito sinora. Chiaramente va corretto tutto quello che non è andato - ha detto Coppa - serve recuperare le energie mentali dopo questa batosta: abbiamo bisogno però di un atteggiamento equilibrato. Il Licata si conosce da anni - ha concluso il tecnico - ha una sua ossatura ben definita: noi continueremo a fare del nostro meglio per ripartire".