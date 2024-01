Akragas, l'amarezza di Coppa: "Prodotto tanto nel primo tempo ma serve mettere dentro la palla"

Alla vigilia aveva chiesto alla squadra proprio il cinismo e la concretezza che, oggi, sono totalmente mancati. Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, è deluso al termine del derby perso dai biancazzurri 2-0 contro il Ragusa: nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio in almeno 4 occasioni, nella ripresa gli avversari hanno creato buone occasioni e sono stati spietati davanti al portiere.

"Noi abbiamo un problema da inizio stagione - esordisce Coppa in sala stampa - produciamo tanto ma concretizziamo pochissimo. Sono arrabbiato perchè il Ragusa ha fatto due mezzi tiri in porta e ha trovato due gol. Da allenatore mi prendo le mie responsabilità, anche se i miei attaccanti non fanno gol: anche i miei calciatori devono prendersi le loro responsabilità".

La prestazione, anche oggi, c'è stata ma i biancazzurri devono necessariamente trovare il cinismo che serve in questa categoria: "Difendo la prestazione - prosegue Coppa - ma non posso più accettare il fatto che si produca tantissimo senza riuscire a segnare. Tutti dobbiamo diventare grandi, insieme. Nel primo tempo dovevamo chiudere il match, non solo passare in vantaggio. Il Ragusa non è mai stato all'altezza dell'Akragas, nella ripresa la frenesia ci ha reso meno lucidi nel fraseggio e non abbiamo effettuato la giocata giusta".