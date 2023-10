Akragas, l'amarezza di Coppa: "Il loro secondo gol è in netto fuorigioco, abbiamo fatto una bellissima partita"

"Sono stato accusato di parlare troppo degli arbitri, posso evitare di commentare anche l'operato odierno ma la verità è che il loro secondo gol nasce da una posizione di netto fuorigioco".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, si è presentato in sala stampa visibilmente amareggiato dopo la sconfitta interna contro la Vibonese. Un ko immeritato, il risultato più giusto sarebbe stato il pari: questo ha detto il campo, viste le diverse occasioni create dai biancazzurri.

"Abbiamo fatto una bellissima prestazione - ha esordito il tecnico del Gigante - ci è mancato solo concretizzare le occasioni da gol create. Dovevamo buttarla dentro, certamente dispiace perdere così. Avremmo meritato di pareggiare e, forse, anche di vincere questa partita. La Vibonese è stata cinica e concreta, però non voglio dire che i primi 15 minuti siano stati fatti male. Ha pesato di più il secondo gol, quello è stato pesante indubbiamente. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata, il loro è stato chiamato in causa diverse volte. Abbiamo giocato alla pari contro Trapani e Vibonese, forse siamo stati a tratti anche superiori a loro: tuttavia non abbiamo portato a casa punti, abbiamo perso. Mi dispiace molto per i ragazzi - ha concluso Coppa - probabilmente avrebbero meritato di più. Utilizzeremo il periodo di sosta forzato per recuperare i calciatori in infermeria".