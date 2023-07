Akragas, il mercato prosegue senza soste: ingaggiato il centrale francese Ferretti

Altro colpo di mercato dell'Akragas che si assicura le prestazioni del difensore centrale francese Johad Ferretti, classe 94, ex Ragusa, in Serie D. Ha al suo attivo un centinaio di presenze nel professionismo, tra Serie B e Serie C.

In precedenza, per lui trascorsi importanti con le maglie di Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo ed anche un’esperienza in B con la Ternana.

Recentemente ha indossato le maglie di Insieme Formia, Sestri Levante, Turris e Gubbio. Ha giocato nelle giovanili del Marsiglia, Genoa, Novara e Milan. È un calciatore di grande esperienza e affidamento, che può ricoprire diversi ruoli del reparto difensivo.