L'Akragas fa sul serio: preso Llama, ex Catania e Fiorentina

L'Akragas ingaggia un top player per la categoria, un ex calciatore di Serie A. La società biancazzurra ha annunciato l'acquisto del fuoriclasse argentino Cristian Ezequiel Llama, ex trequartista di Catania e Fiorentina nel massimo campionato di calcio italiano.

Arriva dal Rafaela, dal campionato sudamericano. Per l’ex Catania, classe 1986, si tratta del terzo ritorno in Italia dopo l’ultima esperienza in Serie C proprio con i rossazzurri.

Calciatore di spessore internazionale, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista e ala sinistra.