Akragas, ingaggiato il giovane esterno classe 2003 Mattia Gulino: arriva dal Cittanova, squadra di serie D

Nuovo e importante colpo di mercato dell'Akragas del patron Giuseppe Deni, che va a rafforzare ulteriormente la batteria degli under. Il Direttore sportivo Ernesto Russello ha prelevato dal Cittanova Calcio, in Serie D, l'esterno classe 2003, Mattia Gulino.

Il giovane calciatore ha già firmato la lista e oggi svolgerà il suo primo allenamento con la sua nuova squadra.

Mattia Gulino è originario di Sciacca ed è cresciuto nella Scuola Calcio "Naná Academy". Poi è passato all'Unitas Sciacca in Promozione. Nella stagione 2020-2021 è stato ingaggiato dalla Vibonese per allenarsi con la prima squadra e disputare il campionato nazionale Under 19. Mattia Gulino è figlio d'arte, il papà Nana' è stato un ottimo attaccante e, tra le tante, ha anche indossato la maglia dell'Akragas.