Morimoto è pronto per cominciare la sua nuova avventura in Sicilia. Dopo il passato in maglia rossazzurra, a Catania, il giapponese vestirà la casacca del Gigante.



In un video messaggio alla pagina ufficiale del club, Morimoto ha salutato i tifosi agrigentini: "Sono molto felice, a breve sarò in Sicilia: forza Akragas". Queste le prime parole dell'esperto calciatore asiatico.Un rinforzo di estremo spessore per Coppa, dopo gli arrivi già presenti in rosa.