Akragas, il punto di Santo Russo: "Scelto il giusto mix tra esperienza e ragazzi giovani"

"Ritengo che il calciomercato sia ormai arrivato ai titoli di coda, è stato un periodo dinamico e molto intenso. Ho scelto - insieme alla società - una linea che potesse creare il giusto mix tra uomini d’esperienza e giovani promesse, una simbiosi che sono convinto regalerà ai nostri colori tante soddisfazioni".

Così Santo Russo, direttore dell'area tecnica dell'Akragas, ha commentato ai microfoni ufficiali la campagna acquisti biancazzurra condotta dalla dirigenza del Gigante. Un mercato che ha portato diversi colpi, una strategia efficace ed oculata: naturalmente, il campo dirà alla fine se l'operato è stato proficuo o meno. Ma le premesse, per la verità, ci sono tutte.

"Da neo-promossa - ha proseguito Russo - non viviamo di grandi ambizioni: vogliamo solo divertirci. Adesso pensiamo al calcio giocato, restando sempre molto vigili sul mercato e aprendo uno spiraglio a qualche innesto, in particolare nella zona nevralgica del campo, che possa essere una rifinitura per l’organico messo a disposizione di mister Coppa, allenatore preparato e uomo vero. L'Akragas è una grande piazza, qualche centinaio di tifosi per un semplice test di allenamento è un dato fantastico. Invito tutti i sostenitori a esser vicino a questa squadra - ha concluso il direttore - giornata per giornata. E’ il segreto per prenderci le soddisfazioni che vogliamo: in serie D il pubblico è tutto, rappresenta davvero il dodicesimo uomo in campo".