Akragas, il presidente Deni annuncia il ritorno di Giuseppe Cammarata come ds

Giuseppe Cammarata torna all'Akragas e lo fa come direttore sportivo. Lo ha annunciato, in conferenza stampa, il patron biancazzurro Giuseppe Deni.

Cammarata è reduce dalle esperienze in Lega Pro con l'Imolese e due stagioni fa con la Sancataldese in Serie D.

"Peppe Cammarata torna in casa Akragas - ha detto Deni - lavora con me da anni, seguiamo dei percorsi paralleli dal punto di vista calcistico. Con l'Imolese ha dimostrato grandi capacità, come sempre: ho ritenuto doveroso, necessario e opportuno che tornasse ad Agrigento per svolgere le funzioni di direttore sportivo. Il ritorno di Cammarata è importante perchè rappresenta una figura che si è spesa tantissimo per la città".

Cammarata non ha nascosto l'emozione per un ritorno assai gradito: "Ringrazio il presidente per questa opportunità - ha detto Giuseppe Cammarata - per me è un ritorno importante: questi sono colori ai quali tengo tantissimo. Le strade si erano divise per soli nove mesi ma per me è come tornare a casa. Trovo uno staff di livello, con molti ci conosciamo già".