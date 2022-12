Akragas, il patron Deni parlerà in conferenza stampa venerdì 30 dicembre

L'appuntamento, fissato per le ore 16:00, si terrà presso la sala conferenze dello stadio Esseneto di Agrigento. Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, dunque, un altro incontro con la stampa per tracciare un bilancio dell'anno che sta per concludersi e per parlare di futuro