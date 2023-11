Akragas, il pari beffa commentato dal ds Cammarata: "Una sola squadra in campo per più di un'ora"

Un pari beffa, che lascia l'amaro in bocca: l'Akragas torna dal Tupparello di Acireale con un solo punto, dopo essere stata in vantaggio di tre reti. In sala stampa il ds Cammarata ha commentato la prestazione dei Giganti: "Per più di un'ora c'è stata soltanto una squadra in campo - ha esordito Cammarata - poi però ci siamo disuniti e se qui non stai sul pezzo per 97 minuti rischi di fare queste figure. Siamo riusciti a rianimare l'Acireale, anche se devo fare i complimenti agli avversari: ci hanno creduto. Noi, però, abbiamo peccato di maturità: ci sta prendere un gol, forse anche due, ma il terzo non deve verificarsi. Ho anche temuto la sconfitta, ad un certo punto".

Il ds torna proprio sull'inesperienza della squadra: "Abbiamo tanti giovani in campo - ha precisato Cammarata - abbiamo pagato a caro prezzo errori di gioventù. Dispiace non essere riusciti ad ottenere l'intera posta in palio, il calcio comunque è bello perchè sino alla fine può succedere tutto. Gli avversari non hanno mai mollato - ha concluso Cammarata - a loro vanno fatti i complimenti".