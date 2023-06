Akragas, il nuovo preparatore atletico è Michele Gioacchino Gallo

Il nuovo preparatore atletico dell'Akragas in Serie D è Michele Gioacchino Gallo, laureato e specializzato in Scienze Motorie. È anche un allenatore Uefa B ed è in possesso dell'abilitazione Master in Massaggio e Posturale.

Questo il suo curriculum sportivo:

Dal 2011-12 all’Atletico Caltanissetta in Prima Categoria come massaggiatore.

Dal 2012-2018 alla Sancataldese (4 anni in Eccellenza e 2 in Serie D).

Dal 2018-2019 alla Master Pro Settore Giovanile.

Dal 2019-2022 alla Nissa in Eccellenza.

Stagione 2022-23 con la Sancataldese in serie D dove ha ottenuto un quinto posto e il record di punti nella storia della Società Verdeamaranto.

Ed ancora con la Sancataldese ha ottenuto un terzo posto e una finale play off regionale nella stagione 2014-2015, un secondo posto nella stagione 2015-2016 in Eccellenza, vincitore play off regionale e finalista play off Nazionale.

Con la Nissa stagione 2020-2021 terzo posto nel campionato di Eccellenza.