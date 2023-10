Akragas, il Gigante cade all'Esseneto: il Trapani passa 1-0, decide la rete di Cocco su rigore

L'Akragas di Marco Coppa viene sconfitta 1-0 dal Trapani: all'Esseneto passano i granata, decisivo il rigore trasformato da Cocco al 42' del primo tempo. Bella cornice di pubblico, atmosfera importante per un match che è stato molto intenso e combattuto. Il Gigante termina in dieci uomini la gara, in virtù del rosso estratto a Sanseverino ad otto minuti dal triplice fischio.

Coppa schiera i suoi con un iniziale 4-3-1-2: Sorrentino in porta; Baio, Cipolla, Rechichi e Pantano in difesa; Puglisi, Sanseverino e Scozzari in mezzo al campo; Di Mauro a supporto di Marrale e Trombino. Torrisi risponde con un modulo quasi speculare, con due trequartisti a supporto dell'unica punta Cocco.

La gara è piuttosto equilibrata, entrambe le formazioni provano a costruire azioni offensive degne di nota. Al 39' il direttore di gara assegna calcio di rigore agli ospiti: secondo l'arbitro l'intervento del calciatore biancazzurro è in ritardo sul giocatore granata. Proteste in campo da parte dei padroni di casa ma la decisione è presa: dal dischetto parte Cocco che calcia forte, Sorrentino intuisce ma non riesce a respingere.

Nella ripresa la sfida è abbastanza spezzettata, il ritmo cala e il direttore di gara fischia parecchie volte. L'Akragas prova a migliorare la costruzione della manovra offensiva ma il Trapani resiste e al triplice fischio porta a casa i tre punti.