Akragas, il cuore non basta: una buona prestazione ma all'Esseneto passa la Vibonese 2-1

L'Akragas di Marco Coppa esce a testa altissima dal confronto casalingo contro la Vibonese: all'Esseneto passano i calabresi, 2-1 il finale, al termine di novanta minuti nei quali i padroni di casa hanno creato diverse occasioni da gol. La formazione biancazzurra paga caro il blackout di tre minuti dopo il primo quarto d'ora di gioco: due reti subite in centottanta secondi hanno reso molto difficile la rimonta biancazzurra contro una squadra particolarmente compatta e solida. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno affrontato la gara con grande determinazione, riuscendo ad accorciare le distanze e a creare diverse palle gol. L'attacco biancazzurro, però, non è riuscito a concretizzare.

Coppa schiera i suoi con un 3-5-1-1: Sorrentino in porta; linea a tre formata da Rechichi, Cipolla e Pantano; a centrocampo Baio sulla corsia di destra, Di Mauro sulla sinistra; cerniera di centrocampo formata da Sanseverino, Scozzari e Rea; Grillo a supporto dell’unica punta Trombino.

La Vibonese comincia con grande ritmo, con un giro palla rapido ed efficace che impensierisce il centrocampo biancazzurro. All’alba del quarto d’ora il risultato si sblocca, è Tandara a portare in vantaggio i calabresi. Passano soltanto tre minuti ed ecco il raddoppio ospite, grazie alla rete di Convitto. Un uno-due micidiale della Vibonese, che punisce un’Akragas comunque volenterosa e tutto sommato ben messa in campo. Dopo il doppio svantaggio la squadra di Coppa prova a ricomporsi, cercando di riprendere a giocare secondo i propri principi tattici. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-2 in favore della Vibonese: nonostante la buona prestazione dei biancazzurri, i calabresi hanno fatto valere la loro superiorità nell’organico.

Nel secondo tempo i padroni di casa giocano con maggiore aggressività e provano ad impensierire la difesa della squadra allenata da Antonio Buscè. Al 69’ il gol che riapre il match: è il giovanissimo Di Mauro a firmare la rete che accorcia le distanze per il Gigante e fa esultare l’Esseneto.

L'Akragas continua a creare diverse palle gol, alcune piuttosto importanti, ma non riesce a finalizzare quanto prodotto. Nei minuti finali la difesa calabrese resiste e la Vibonese, con pragmatismo e concretezza, porta a casa tre punti pesanti.

Una sconfitta immeritata per la squadra di Coppa, che non riesce a conquistare punti importanti per la classifica.