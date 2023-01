Akragas, il Casteldaccia ferma la corsa dei biancazzurri e li porta al secondo posto: allo stadio Esseneto finisce 1-1

L'Akragas non riesce a superare in casa il Casteldaccia, al termine di novanta minuti piuttosto complicati per la formazione di Terranova. Allo stadio Esseneto di Agrigento la gara si conclude col risultato di 1-1: reti di Stassi al primo minuto e Neri al quarantaquattresimo.

Primo tempo piuttosto difficile per i padroni di casa, che non riescono ad avere la meglio sull'attenta retroguardia palermitana. Il gol subito al primo affondo del Casteldaccia ha scombinato notevolmente i piani dell'Akragas, che ha faticato ad imporre il proprio gioco. La squadra di Terranova, però, cresce col passare dei minuti e riesce a creare qualche pericolo alla porta di Di Paola con Barrera e Bonanno. Il pari arriva agli sgoccioli del primo tempo: testa di Barrera e Neri spinge il pallone in fondo al sacco. Nella ripresa l'Akragas produce diverse occasioni per portarsi in vantaggio ma c'è poca precisione, lucidità e concretezza sottomisura.

Ci provano anche Pavisich e Mansour, con scarsi risultati. Barrera, di testa, sfiora il gol del vantaggio. Nei minuti finali forcing biancazzurro, che però non sortisce gli effetti sperati: il match termina in parità. Nel prossimo turno la squadra di Terranova giocherà in trasferta, contro il Marineo.