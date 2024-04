Akragas, il bilancio di Deni: “Ok la salvezza, il prossimo anno saremo protagonisti”

"Se questo finale di stagione non è stato entusiasmante la colpa non è di certo della dirigenza: la società ha allestito una rosa importante per la categoria ".

Giuseppe Deni, patron biancazzurro, in un video messaggio su Fb ha tracciato un bilancio della stagione che a breve andrà in archivio. Il dirigente analizza gli obiettivi stagionali e guarda anche al futuro.

"Abbiamo sempre tenuto fede alle promesse fatte - ha esordito - abbiamo mantenuto quanto dichiarato. Non solo quest'anno, con la salvezza, ma anche nelle annate precedenti. In realtà quest'anno oltre a consolidare la categoria volevamo anche qualcosa in più, per noi la rosa poteva tranquillamente arrivare in posizioni più alte, tra il sesto ed il settimo posto. È stata allestita una rosa con individualità importanti per la categoria, posso citare tutti i calciatori che quest'anno hanno fatto parte del progetto tecnico: hanno curricula tali da poter pensare a qualcosa in più rispetto ad una semplice salvezza. Se il finale di stagione non è stato entusiasmante la colpa non è di certo della dirigenza: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. L'allenatore è stato scelto per salvare la squadra e il mandato che gli avevamo assegnato lo ha portato a termine. Ma ogni cosa ha il suo tempo, quest'anno era quello del consolidamento: l'anno prossimo il nome dell'Akragas dovrà essere portato in alto".

Deni lascia intendere di voler un ruolo da protagonista in campionato per la sua società: "Noi faremo delle scelte - ha detto - ma sicuramente il tempo del consolidamento si è concluso. Adesso scatta il tempo del riscatto, è necessario. Vogliamo - conclude - in ogni caso creare delle condizioni di stabilità per la stessa società".