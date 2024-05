Akragas, il 4 giugno conferenza per illustrare il progetto d'illuminazione dello stadio

L'Akragas, con in testa il suo patron Giuseppe Deni e il presidente Carmelo Callari, è entusiasta del finanziamento ottenuto dal governo nazionale per l’illuminazione dello stadio Esseneto.

La dirigenza akragantina ringrazia enormemente per l'impegno mantenuto e il lavoro svolto dall'onorevole Calogero Pisano e dagli assessori comunali Gerlando Piparo, elemento trainante e determinante per lo storico finanziamento, e Costantino Ciulla che ha iniziato l'iter del progetto.



Deni e Callari affermano: "E' una notizia meravigliosa, che ci riempie di gioia e ci sprona a rilanciare ulteriormente la nostra amata Akragas. Grazie a chi ha permesso di ottenere questo importante e prestigioso traguardo che permetterà finalmente di "accendere" lo stadio Esseneto. Il prossimo 4 giugno, alle ore 10, presso la sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento, ci sarà una conferenza stampa congiunta, in presenza dell'onorevole Pisano e degli assessori Piparo e Ciulla, per illustrare il progetto d'illuminazione dello stadio e del nuovo corso calcistico dell'Akragas. I nostri obiettivi per il prossimo campionato di Serie D saranno importanti".