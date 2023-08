Akragas-Igea Virtus, parte dell’incasso devoluto in beneficenza

L'Akragas rende noto che, in occasione della partita di Coppa Italia Akragas – Igea Virtus di domenica 27 agosto, alle ore 16, una parte dell’incasso, che come da regolamento federale verrà diviso a metà tra i due club, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione “Volontari di Strada” di Agrigento che si occupa di aiutare le famiglie bisognose e i mano abbienti del territorio.

Il progetto di valenza sociale del Presidente Giuseppe Deni ha trovato il pieno appoggio da parte della Società dell’Igea Virtus che, dunque, aderisce all’iniziativa.

Dal costo del singolo biglietto, nei vari settori dello stadio Esseneto, sarà detratto 1 euro e l’intera somma sarà devoluta ai “Volontari di Strada”.

Inoltre, saranno collocati due banchetti per la raccolta di viveri di prima necessità in due settori dello stadio: uno in Curva Sud e un altro in Tribuna Coperta. La Società dell’Akragas invita pertanto tutti gli sportivi a portare allo stadio e donare, soprattutto, latte, pasta e zucchero per le persone bisognose di Agrigento.