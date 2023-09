Akragas, i complimenti di Coppa ai suoi: "Vissuta settimana difficile, alleno un gruppo straordinario"

La reazione che l'ambiente chiedeva, e si attendeva, è arrivata: l'Akragas ha conquistato la prima vittoria in campionato, battendo fuori casa la Gioiese. Sul neutro di Palmi il Gigante ha vinto 1-0, grazie alla rete segnata da Alfredo Trombino. Un successo importante, che rivitalizza il gruppo di Coppa dopo l'intesa settimana vissuta dopo il derby perso contro il Licata all'esordio.

In sala stampa l'allenatore biancazzurro ha lodato l'atteggiamento dei suoi in campo, ribadendo quanto il gruppo sia unito: "Non era facile vincere qui - ha precisato Coppa - ne approfitto per complimentarmi con la Gioiese: è una squadra che corre, ha idee, ben messa in campo. I complimenti, inevitabilmente, vanno anche ai miei ragazzi: non abbiamo vissuto una settimana semplice, dopo il ko nel derby contro il Licata. Ringrazio anche i tifosi, che hanno compreso il momento e ci hanno sostenuto".

Nonostante le difficoltà e l'emergenza, il Gigante è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio: "Siamo partiti senza Le Mura, senza Llama, poi l'infortunio di Petrucci ed Echeverria: non era affatto semplice oggi. Quando si vincono questo tipo di sfid - ha detto Coppa - c'è sempre un sapore particolare. Oggi abbiamo prodotto tanto, dovevamo vincere realizzando più gol: certe occasioni vanno concretizzate, ne parlerò nel nostro spogliatoio. Dobbiamo lavorare tantissimo, non vogliamo alibi o scuse: i ragazzi devono godersi questa vittoria, che non era affatto facile ottenere. Una vittoria che vale doppio, a mio avviso. Siamo una grande famiglia - ha concluso il tecnico - i ragazzi sono stati bravi a comporre un grande gruppo"