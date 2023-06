Akragas, Graziano Strano e Santo Russo in società: ecco il nuovo dg e il responsabile dell'area tecnica

Graziano Strano è il nuovo direttore generale dall'Akragas: lo ha comunicato la società mediante una nota ufficiale. Il neo direttore biancazzurro, che in passato ha collaborato con il Calcio Catania (Serie A), Siracusa (Lega Pro/Serie C), Palazzolo (Eccellenza Sicilia e Serie D), Trapani (Serie D), Paternò, Ragusa, Real Siracusa (Eccellenza Sicilia) e Atletico Catania (Promozione Sicilia) vanta nel suo curriculum 4 vittorie nel campionato di Eccellenza Sicilia e 1 vittoria nel campionato di Promozione Sicilia.

Sabato 10 giugno, alle ore 11, verrà presentato in conferenza stampa allo stadio Esseneto. Non sarà, però, l'unico nuovo ingresso in società ad essere annunciato. Con lui, infatti, anche il nuovo responsabile dell'area tecnica per la prossima stagione: è Santo Russo, ex Acireale.

In conferenza, sabato mattina, sarà presente anche il patron Giuseppe Deni: il presidente darà il benvenuto ai nuovi dirigenti e al neo allenatore biancazzurro, Marco Coppa.