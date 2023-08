Akragas, grande colpo piazzato dal Gigante: Marco Rossi è biancazzurro

Il difensore, classe 1987, vanta un grande curriculum: quasi 100 presenze in serie A, 80 presenze in serie B e altrettante in terza serie professionistica. Ha vestito le maglie di Parma, Modena, Sampdoria, Bari, Cesena, Siena e Reggina