Akragas, Terranova vuole i tre punti: "La squadra sta bene, giocheremo per la vittoria come sempre"

Vigilia di campionato per la capolista Akragas, attesa domani dalla sfida sul campo del Città di Gela per l'undicesima giornata di andata del girone A di Eccellenza. Il match inizierà alle ore 15.

Ai microfoni della società ha parlato l'allenatore dei biancazzurri, Nicolò Terranova: "Affrontiamo una squadra che ha in organico dei buoni giocatori - ha dichiarato l'allenatore di Mazara del Vallo - vogliamo scendere in campo con la giusta mentalità. Hanno deciso di cambiare allenatore a campionato iniziato e questo ha comunque dato una scossa all'ambiente. Da parte nostra posso dire che la squadra sta bene, anche domenica scorsa abbiamo sempre provato a fare il match a prescindere dal pareggio finale. L'umore nostro è buono, siamo carichi per questa partita. Questo è un campionato complesso, serve avere sempre la stessa concentrazione nelle gare che disputiamo. Dobbiamo giocare per vincere, non c'è dubbio"

In chiusura l'allenatore ha fatto il punto della situazione sul fronte infortunati e assenti: "Barrera sarà recuperato la prossima settimana - ha concluso Terranova - Caccetta e Pavisich si sono allenati col gruppo già da martedì. Mancherà anche Noto, ci sono alcune piccole defezioni ma schiererò in campo la migliore formazione possibile".