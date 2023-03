Akragas-Gela, domani inizia la prevendita dei biglietti allo stadio Esseneto

Via libera all'acquisto dei ticket per assistere alla gara in programma domenica alle ore 15. I tagliandi, come di consueto, potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio e anche domenica, giorno della partita, direttamente al botteghino dell'Esseneto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita