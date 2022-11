Akragas, da domani la vendita dei biglietti del settore ospiti per la trasferta di Gela

Domani venerdì 18 novembre e poi sabato 19, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento, saranno disponibili i biglietti del "settore ospiti" per assistere alla partita di campionato Nuova Città di Gela - Akragas, di domenica 20 novembre allo stadio "Vincenzo Presti" di Gela. I tifosi akragantini interessati a seguire la squadra in trasferta, come comunicato dalla società in una nota, potranno acquistare il biglietto in prevendita al costo di 10 euro. I tifosi dell'Akragas saranno sistemati in gradinata.

Prosegue, intanto, la preparazione dei biancazzurri in vista del match. Ieri doppia seduta di allenamento per l'Akragas: al mattino la squadra ha lavorato prima in palestra per rafforzare i muscoli e poi si è spostata sul manto erboso dell'Esseneto per l'allenamento di trasformazione con tiri in porta. Dopo il pranzo in sede e il riposo, l'Akragas, sempre agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, ha svolto una seconda seduta allo stadio Esseneto. I calciatori hanno svolto torellini, esercitazioni 1 vs 1 e una partita a tema muscolare.