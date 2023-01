Akragas, Garufo torna sul rigore sbagliato: "Non avevo vissuto mai un momento del genere in carriera"

Il calciatore, ieri pomeriggio contro la Nissa, ha fallito un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine sul risultato di 0-0. Il giocatore ha analizzato quell'istante, dagli undici metri, in sala stampa: "Nella testa ti passa tutto, pensi al fatto che stai giocando per i compagni, per i tifosi, per la società. La Nissa secondo me è una grande squadra per questa categoria, forse meriterebbero qualche punto in più in classifica"