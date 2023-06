Akragas, Garufo ai saluti: “Grazie presidente, grazie alla città”

La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale: le strade dell'Akragas e di Desiderio Garufo si interrompono. È stato lo stesso centrocampista a pubblicare una lettera di saluto sul profilo ufficiale Fb della società biancazzurra. L'esperto giocatore lascia dopo una splendida promozione in serie D.

"Ciao cari tifosi akragantini - ha esordito Garufo nella lettera - sono estremamente triste mentre scrivo. Desiderio ringraziarvi di cuore per il vostro sostegno e la vostra presenza costante durante le partite".

Garufo ripercorre le prime volte con la maglia biancazzurra addosso: "La prima volta che indossai questa maglia avevo 17 anni, mi sentivo addosso una responsabilità enorme. Mi sentivo un Gigante come voi, un figlio della Valle. Qui sono cresciuto come uomo e come giocatore, portandomi dietro esperienze e valori".

Garufo poi si sofferma sul suo ritorno in squadra: "Lo scorso anno sono ritornato da uomo maturo, mi sentivo in debito con questa maglia, con voi e con il mio presidente Giuseppe Deni. Volevo riportare il Gigante in quarta serie. Non potrò mai dimenticare il rigore segnato al centesimo minuto contro il Gela e le tante emozioni vissute subito dopo, anche con un lieve malessere".

Garufo rivela poi, in chiusura, come il presidente Deni abbia cercato di trattenerlo a tutti i costi: "Il presidente Deni ha cercato di tenermi, ma dopo una lunga riflessione ho deciso di andarmene da vincente, sicuro di aver lasciato un ricordo indelebile nei vostri cuori".

Certamente per i tifosi sarà dura perdere un leader come Garufo ma la scelta del calciatore è comprensibile e anche, in parte, condivisibile.