Akragas e Fortitudo sognano la promozione, Costantino Ciulla: "Chiedo alla città di sostenere lo sport agrigentino"

Per l'Agrigento sportiva giugno è senza dubbio di passione: sia l'Akragas che la Fortitudo nel basket sono in corsa per obiettivi importanti, rispettivamente la Serie D calcistica e la Serie A2 di Basket, nei rispettivi spareggi contro Martina Franca (gara di andata e ritorno) e Real Sebastiani Rieti (realtà diversa dalla Kiarieti sconfitta in semifinale). Questa domenica entrambe le squadre giocheranno tra le mura amiche: in virtù di ciò, l'assessore allo sport del comune di Agrigento Costantino Ciulla ha rivolto in un comunicato un appello alla cittadinanza, anche a nome del sindaco Micciché: "Sosteniamo lo sport".

"Domenica 12 giugno sarà una giornata importante per lo sport Agrigentino - esordisce l'assessore -due società sportive stanno lavorando, con fatica ma con grande entusiasmo, per portare sempre più in alto il nome di Agrigento nel panorama sportivo. Saranno impegnate rispettivamente l’Akragas Calcio e la Fortitudo Agrigento. L’appuntamento con l’Akragas, che affronterà la squadra di Martina Franca - prosegue il comunicato -per la prima fase finale valida al salto in Serie D è fissato nella giornata di domenica alle 17:00 allo Stadio Esseneto, mentre la Fortitudo al Palamoncada alle 20:00 giocherà gara 1 dei playoff per approdare in Serie A2 con la Real Sebastiani Rieti. Per questo, a nome mio e del sindaco, Francesco Miccichè, rivolgo un appello a tutta la cittadinanza e ai tifosi agrigentini - chiude Ciulla - a spingere e supportare le nostre squadre che si sono rese protagoniste di una straordinaria stagione sportiva. Insieme, riempiamo l’Esseneto e il Palamoncada a supporto dei biancoazzurri, dello sport e della Città di Agrigento.