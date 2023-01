Akragas, esternalizzazione dell'Esseneto: l'Avv. Rosato commenta con soddisfazione la delibera della Giunta

Nei giorni scorsi, l’assessore comunale allo Sport del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha annunciato la delibera della Giunta per l’avvio delle procedure di esternalizzazione dello stadio Esseneto e del campo di calcio di Fontanelle.

Il direttore generale e presidente ad interim dell'Akragas, l'avvocato Giancarlo Rosato, appresa la notizia della volontà dell'amministrazione comunale di Agrigento di affidare a privati, tramite un bando, la gestione dello stadio Esseneto e del campo di calcio di Fontanelle, ha dichiarato: "A nome mio personale e di tutta la società, esprimo vivo compiacimento per le recentissime determinazioni dell’amministrazione comunale di Agrigento, orientate alla esternalizzazione della gestione dello stadio Esseneto. Ringrazio il sindaco Franco Miccichè e l’assessore Costantino Ciulla per aver reso proficua la riunione del 17 dicembre scorso, fortemente voluta dagli esponenti della nostra tifoseria organizzata che ho avuto il piacere di accompagnare nell’occasione. Consumato questo primo significativo passaggio e confidando nella riconosciuta serietà e professionalità dell’avv. Antonio Insalaco - dirigente comunale del settore 1 competente in materia di sport - auspichiamo la celere redazione e pubblicazione del bando di gara per valutarne i contenuti e così eventualmente presentare la nostra migliore offerta per la gestione della struttura".

Intanto, la squadra prosegue la preparazione in vista della sfida di Leonforte di domani, per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. Il match contro la Leonfortese inizierà alle ore 14:30.