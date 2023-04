Akragas-Enna 1-0, LIVE: 85', entra Vitelli al posto di Semenzin

Dallo stadio Esseneto di Agrigento la diretta testuale del match tra Akragas ed Enna: chi vince mette una seria ipoteca sulla promozione in serie D.

-Match iniziato: in maglia gialloverde l'Enna, in completo tradizionale l'Akragas.

5': RETE!!! MANSOUR PORTA IN VANTAGGIO L'AKRAGAS, 1-0. Palla in profondità per il numero 11 che fredda il portiere avversario con un destro diagonale preciso.

11': CONCLUSIONE ALTA DI PAVISICH: Bel tiro, potente, della punta argentina che termina alta sopra la traversa. Akragas messa benissimo in campo, Enna in difficoltà dopo il gol subito a freddo. Splendida cornice di pubblico all'Esseneto.

17': SCONTRO TRA NERI E AGUDIAK. I giocatori restano a terra, gli animi si scaldano ma non ci sono provvedimenti disciplinari per i due giocatori. Il gioco si ferma per diversi minuti, ammoniti Garufo e Zappalà per le proteste successive all'episodio.

22': PALLA GOL PER GARUFO: Conclusione respinta dal portiere dell'Enna, tiro angolato del numero 8 biancazzurro deviato in angolo da Caruso.

35': ENNA CHE PROVA A RIVERSARSI IN AVANTI ALLA RICERCA DEL PARI: Da alcuni minuti i gialloverdi provano ad aumentare la rapidità della manovra, con attacchi laterali nel tentativo di allargare le maglie della difesa biancazzurra.

36': PALLA GOL COLOSSALE DI SEMENZIN: Il giocatore, ad un metro da Caruso, non riesce a schiacciare di testa e la palla termina fuori.

50': FINISCE IL PRIMO TEMPO, AKRAGAS IN VANTAGGIO PER 1-0: Un ottimo primo tempo della squadra di Terranova, meritatamente in vantaggio con Mansour. Biancazzurri che avrebbero anche potuto raddoppiare con Semenzin, Enna che ha provato a prendere campo con un buon giro palla ma l'attacco gialloverde è riuscito ad inventare poco.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

56': L'ENNA ATTACCA CON DIVERSI UOMINI ALLA RICERCA DEL PARI: Ospiti in costante possesso palla, la difesa biancazzurra tiene.

57': CAMBI PER L'ENNA: Fuori Strano, dentro Alfieri. Out anche Caronia, entra Prestia.

62': AKRAGAS IN DIECI UOMINI: Espulso Garufo per doppio giallo, ingenuità del calciatore biancazzurro che commette fallo al limite dell'area.

70': CAMBIO AKRAGAS: Dentro Dalloro, out Pavisich.

76': CAMBIO ENNA: Dentro Carioto, fuori Arcidiacono.

77': ALTRO GIALLO PER L'ENNA: Ammonito Campagna.

78': DOPPIO CABIO AKRAGAS: Dentro Baio al posto di Gulino, in campo anche Brunetti e fuori Mansour.

80': OCCASIONE ENNA: Carioto non trova la porta dopo un errore in fase di rinvio di Elezaj.

85': CAMBIO AKRAGAS: Dentro Ciccio Vitelli, al posto di Semenzin.